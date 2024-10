Barcelona ma kandydata do wzmocnienia defensywy. Kounde opcją tymczasową

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jules Kounde

Barcelona szuka zawodnika na prawą obronę

FC Barcelona w trakcie letniego okienka transferowego intensywnie szukała wzmocnienia na prawym boku obrony, jednak z powodu ograniczeń finansowych musiała zrezygnować z kilku opcji. Choć Jules Kounde, naturalnie występujący na środku, sprawdził się jako tymczasowy prawy obrońca, Flick widzi potrzebę dodania do składu zawodnika specjalizującego się w tej pozycji. Z tego powodu klub planuje powrócić do poszukiwań odpowiedniego zawodnika w nadchodzącym oknie transferowym.

Jednym z najbardziej obiecujących kandydatów na wzmocnienie pozycji prawego obrońcy jest Tiago Santos, młody portugalski talent grający obecnie w Lille. Santos, często porównywany do legendy Barcelony, Daniego Alvesa, imponuje swoją dynamiką, umiejętnością gry ofensywnej i solidną defensywą. Od czasu przejścia z Estorilu do Lille, Santos znacząco podniósł swoją wartość rynkową, ale nadal mieści się w zasięgu finansowym klubu z Katalonii. Jego potencjalne przybycie stanowiłoby długoterminową inwestycję.

Zainteresowanie Santosem nie ogranicza się jednak do Barcelony. Młody obrońca przyciągnął uwagę czołowych klubów europejskich, co może skomplikować negocjacje. Pomimo tego, agent Santosa, Jorge Mendes, ma dobre relacje z Barceloną, co daje nadzieję na pomyślne zakończenie rozmów. Klub jest świadomy kosztów potencjalnego transferu i monitoruje sytuację, licząc na to, że zdoła zapewnić sobie jego usługi przed innymi zainteresowanymi zespołami.

