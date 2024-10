FC Barcelona gotowa na transfer gwiazdy. Bayern próbuje namieszać

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona szuka wzmocnień defensywy

FC Barcelona, po nieudanej próbie sprowadzenia Jonathana Taha w letnim okienku transferowym, ponownie przygotowuje się do walki o jego podpis. Ze względu na problemy z limitem wynagrodzeń, Blaugrana musiała wcześniej zrezygnować z transakcji, ale tym razem Tah będzie dostępny jako wolny zawodnik, co czyni tę opcję szczególnie atrakcyjną. Zawodnik podjął decyzję o nieprzedłużeniu kontraktu z Bayerem Leverkusen. Duma Katalonii jest zdeterminowana, aby dodać do swojej defensywy tak doświadczonego zawodnika.

W rywalizacji o Taha, Barcelona zmierzy się przede wszystkim z Bayernem Monachium, który również jest zainteresowany pozyskaniem obrońcy. Obie drużyny są obecnie uznawane za głównych faworytów, choć zainteresowanie Tah wzbudza także w kilku klubach Premier League. Z perspektywy Barcelony, taki transfer stanowiłby doskonałą okazję do wzmocnienia linii obrony bez konieczności ponoszenia opłaty transferowej, co ma duże znaczenie przy ograniczeniach finansowych.

Przyjście Taha mogłoby oznaczać zmiany w składzie Barcelony, w tym możliwą sprzedaż któregoś z obecnych obrońców, co przyniosłoby dodatkowe środki finansowe. Tah ma znakomite warunki fizyczne, a jego doświadczenie sprawia, że doskonale pasowałby do drużyny i mógłby stanowić fundament obrony Blaugrany na kolejne sezony.

Zobacz również: FC Barcelona z potężnym wzmocnieniem przed meczami z Realem i Bayernem