Barcelona ruszy do rozmów ws. Rashforda. Jest wielka przeszkoda

Barcelona chce zatrzymać Marcusa Rashforda, ale przeszkodą jest kwestia finansowa. Wkrótce ma dojść do rozmów z Manchesterem United w celu ustalenia korzystniejszych warunków.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Manchester United dogada się z Barceloną?

Barcelona jest zadowolona z dyspozycji Marcusa Rashforda, który latem trafił do niej w ramach wypożyczenia. Wspólnie z Manchesterem United ustalono, że w umowie znajdzie się opcja wykupu za 30 milionów euro. Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy Anglik udowodnił swoją przydatność ekipie Hansiego Flicka. Choć na ogół jest zmiennikiem, uzbierał już we wszystkich rozgrywkach 10 bramek oraz 13 asyst.

Hiszpański gigant dostrzega w nim piłkarza, który przede wszystkim generuje dobre liczby. Jest konkretny pod bramką przeciwnika i może przesądzać o losach rywalizacji. Z tego względu w klubowych gabinetach miała już zapaść decyzja o zatrzymaniu go na dłużej. To dobra wiadomość dla samego Rashforda, który nie planuje wracać na Old Trafford.

Problem stanowi natomiast kwota wykupu, którą Barcelona uważa za przesadzoną. Wydatek rzędu 30 milionów euro na transfer Anglika, a do tego opłacanie jego wysokiej pensji to koszty, na które mistrzowie Hiszpanii nie mogą sobie pozwolić.

W niedalekiej przyszłości dojdzie do rozmów między przedstawicielami obu klubów. Barcelona nie chce zrezygnować z Rashforda, dlatego spróbuje renegocjować warunki wykupu. W grę wchodzi kilka opcji – obniżenie kwoty, kolejne wypożyczenie lub uwzględnienie w transakcji jednego z piłkarzy Blaugrany.