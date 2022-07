PressFocus Na zdjęciu: Neto

FC Barcelona i jej przedstawiciele przygotowują się do nowego sezonu. W biurach katalońskiego klubu trwają intensywne prace nad kształtem kadry drużyny. Na Camp Nou nie tylko czynią starania o wzmocnienie zespołu, ale pracują także nad wytransferowaniem niektórych piłkarzy. Wśród nich są Oscar Mingueza i Neto.

Oscar Mingueza i Neto nie znajdują się w planach trenera Barcelony na nowy sezon

FC Barcelona jest zainteresowana wytransferowaniem obu piłkarzy

Pozyskaniem Minguezy zainteresowana jest Monza, natomiast sięgnięciem po Neto Celta Vigo

Mingueza zamieni Hiszpanię na Włochy?

23-letni Oscar Mingueza jest jednym z trzech środkowych obrońców, obok Samuela Umtitiego i Clementa Lenglet, którzy nie znajdują się w planach trenera Xaviego Hernandeza na przyszły sezon i otrzymał “zielone światło” na odejście. Menedżer zawodnika Jose Maria Orobitg szuka dla swojego klienta nowego zespołu. Aby transfer był możliwy, zainteresowany klub musi także spełnić oczekiwania finansowe FC Barcelony, która oczekuje za swojego piłkarze 5-8 milionów euro.

Jednym z klubów z którymi łączony był Mingueza był beniaminek La Liga Girona, który chciałby wzmocnić środek defensywy. Ze względów finansowych transfer nie jest jednak możliwy, bowiem katalońskiego kataloński zespół nie jest w stanie wyłożyć oczekiwanej przez Barcelony kwoty.

Jak informuje Marca, obecnie faworytem do pozyskania Minguezy jest AC Monza, która przygotowuje się do swojego debiutanckiego sezonu w Serie A. Przedstawiciele włoskiego klubu prowadzą już rozmowy z Barceloną i według doniesień hiszpańskich mediów mogą one zakończyć się porozumieniem jeszcze przed poniedziałkiem.

Neto na celowniku Celty

Innym zawodnikiem, z którym Barcelona chciałby się pożegnać jest bramkarz Neto. Xavi Hernandez w roli dublera Marca-Andre ter Stegena widzi Inakiego Penę, co sprawia, że Brazylijczyk jest na wylocie z klubu. Wśród klubów zainteresowanych pozyskaniem Neto wymieniano między innymi Arsenal, Lazio i Everton, ale nie doszło do żadnych konkretnych rozmów.

Według informacji Sportu, do gry o pozyskanie Neto wkroczyła Celta Vigo, która poszukuje pierwszego bramkarza po tym jak z klubem pożegnał się Matias Dituro. Klub z Galicji sondował już możliwość przeprowadzenia transferu i jego przedstawiciele wierzą, że taka transakcja może zostać sfinalizowana.

