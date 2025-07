Barcelona działa! Flick dał zgodę na transfer za 70 milionów

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona gotowa na transfer Rafaela Leao

Barcelona priorytetowo traktuje pozyskanie nowego skrzydłowego. Po tym, jak Nico Williams kolejny raz „wykiwał” zespół Dumy Katalonii i podpisał w ostatniej chwili nowy kontrakt z Athletic Bilbao, władze Blaugrany wdrażają w życie nowy plan. Chcą bowiem postawić na wielki transfer innego skrzydłowego, który może okazać się nawet lepszy niż wspominany Williams.

Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, Barcelona jest gotowa złożyć ofertę w wysokości 70 milionów euro za Rafaela Leao. Skrzydłowy AC Milanu jest na liście życzeń Deco od jakiegoś czasu, a fiasko rozmów z Nico Williamsem spowodowało, że jego przyjście jest możliwe. Do tej pory mówiło się bowiem przede wszystkim o Luisie Diazie, jako o nowym skrzydłowym, ale Leao wydaje się jeszcze ciekawszą opcją. Hansi Flick dał już zielone światło do rozmów, a sam skrzydłowy jest gotowy obniżyć swoją pensję dla transferu do Barcelony.

Rafael Leo w minionym sezonie rozegrał w sumie 50 spotkań, w których zdobył 12 goli oraz zanotował 13 asyst. 26-letni Portugalczyk ma na swoim koncie 40 spotkań w narodowych barwach oraz pięć trafień. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 70 milionów euro.

