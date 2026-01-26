Cichy ruch, konkretna kwota. PSG dopina transfer

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Dro Fernandez

Dro Fernandez trafi do PSG za 8 milionów euro

Paris Saint-Germain ma za sobą bardzo udany 2025 rok, zakończony triumfem w Lidze Mistrzów. Ekipa z Ligue 1 nie zamierza jednak osiadać na laurach. Stołeczny klub chce ugruntować swoją pozycję wśród czołowych europejskich drużyn. Pomóc w tym ma nowy zawodnik, który ma wzmocnić ofensywne oblicze giganta z Paryża.

Dziennikarz Fabrizio Romano już wcześniej informował, że szeregi PSG zasili Dro Fernandez. Początkowo pojawiały się doniesienia o klauzuli odstępnego w umowie piłkarza, wynoszącej sześć milionów euro. Tymczasem insider przekazał, że 18-letni pomocnik będzie kosztował francuską ekipę osiem milionów euro.

Dro Fernandez ma dzisiaj przejść testy medyczne przed oficjalnym ogłoszeniem transferu. Wyższa kwota zaproponowana przez klub z Paryża ma wynikać z faktu, że przedstawiciel Ligue 1 nie chce psuć sobie relacji z FC Barceloną.

Dro Fernandez to zawodnik, który w tej kampanii wystąpił jak dotąd w ośmiu spotkaniach, w których zanotował jedną asystę. Na boisku spędził łącznie 330 minut. W ekipie z Parc des Princes hiszpański pomocnik będzie miał konkretnych rywali do gry. Na podobnej pozycji co Dro Fernandez mogą występować m.in. Kang-in Lee czy Chwicza Kwaracchelia.

Paris Saint-Germain jest obecnie liderem Ligue 1. W najbliższym czasie drużynę Luisa Enrique czekają spotkania kolejno z Newcastle United w Lidze Mistrzów oraz ze Strasbourgiem w rozgrywkach ligowych.