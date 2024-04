fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Xavi domaga się transferu gwiazdy

Barcelona w ostatnich miesiącach starała się wyjaśnić kwestię trenera na przyszły sezon. Xavi Hernandez zadeklarował, że odejdzie, lecz klub starał się przekonać go do kontynuowania współpracy. Mimo odpadnięcia z Ligi Mistrzów i porażki w kolejnym El Clasico, szkoleniowiec zmienił swoją pierwotną decyzję i postanowił dalej prowadzić Blaugranę. Uległ tym samym namowom Joana Laporty i jego współpracowników. O swojej decyzji poinformował w trakcie spotkania z zarządem, podczas którego strony rozmawiały także na temat letniego okienka transferowego.

Xavi otrzymał obietnicę, że klub stworzy mu idealne warunki do pracy, a co za tym idzie – poważnie wzmocni zespół w trakcie najbliższych miesięcy. Trener zainicjował temat sprowadzenia Bernardo Silvy, na co naciskał również w poprzednim roku. Wówczas Barcelona miała ograniczone fundusze i zrezygnowała z transferu gwiazdy Manchesteru City. Teraz pojawia się kolejna okazja, która ma już zostać wykorzystana.

Portugalczyk zamierza sprawdzić się w innej lidze, a Manchester City nie będzie stawał mu na przeszkodzie. Klauzula wykupu w jego umowie wynosi 58 mln euro, co jest kwotą dość promocyjną, biorąc pod uwagę, jakie oczekiwania Obywatele mieli jeszcze rok wcześniej. Silva marzy o dołączeniu do Barcelony, co jest kolejnym argumentem za pozyskaniem go. Jeśli Duma Katalonii pozostanie bierna, ostatecznie trafi gdzieś indziej, bowiem nad sprowadzeniem go intensywnie debatują również Real Madryt i PSG.

