FC Barcelona szuka bramkarza na lata. Laporta ma trzy opcje

Lucas Chevalier, Bart Verbruggen i Joan Garcia to trzy opcje do obsady pozycji bramkarza na najbliższe 10 lat w FC Barcelonie. Transfer nowego golkipera będzie jednym z priorytetów - informuje Fichajes.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Verbruggen, Chevalier i Garcia pod lupą FC Barcelony

FC Barcelona zdecydowała się przeprowadzić kluczowe zmiany na pozycji bramkarza. W niedalekiej przyszłości do zespołu powinien dołączyć nowy golkiper, który ma zająć miejsce między słupkami co najmniej na okres dziesięciu lat. Obecnie “jedynką” w Dumie Katalonii pod nieobecność Marca-Andre ter Stegena jest Wojciech Szczęsny.

Obaj zawodnicy są powyżej 30. roku życia, więc kierownictwo FC Barcelony przygotowuje się do zmiany pokoleniowej. Choć w klubie jest jeszcze Inaki Pena, tak wiele wskazuje na to, że nikt nie wiąże z nim przyszłości. Z informacji portalu Fichajes wynika, że Joan Laporta na krótkiej liście życzeń uwzględnił trzech niezwykle utalentowanych bramkarzy.

Zobacz wideo: Boniek: Pena za to zostałby w Polsce spalony na stosie

Pierwszym kandydatem jest reprezentant Holandii oraz bramkarz Brighton – Bart Verbruggen. 22-latek wyróżnia się przede wszystkim umiejętnością gry nogami i zwinnością między słupkami, przez co wpisuje się w profil bramkarza, którego szuka Barcelona. Szacuje się, że ewentualny transfer Holendra mógłby pochłonąć 30 milionów euro.

Druga opcja to Lucas Chavelier, o którym pisano już w kontekście przeprowadzki do Barcelony kilka miesięcy temu. Francuz związany jest z Lille kontraktem do 2027 roku. Koszt transferu byłby podobny, jak w przypadku Verbruggena. Jego atutem jest gra w sytuacjach jeden na jednego.

Który z bramkarzy powinien trafić do FC Barcelony? Bart Verbruggen

Lucas Chevalier

Joan Garcia Bart Verbruggen

Lucas Chevalier

Joan Garcia 0 Votes

Ostatnie nazwisko w notesie prezydenta FC Barcelony to Joan Garcia, czyli bramkarz Espanyolu. 23-latek dał się poznać z dobrej strony w rozgrywkach ligi hiszpańskiej, czym wpadł w oko Dumie Katalonii. Z całej trójki golkiperów transfer Garcii wydaje się najłatwiejszy do zrealizowania. Hiszpan ma w umowie zapisaną klauzulę odstępnego w wysokości 30 mln euro.