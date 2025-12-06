FC Barcelona zamierza wzmocnić defensywę. Celem Dumy Katalonii jest Marc Guehi z Crystal Palace. Anglik wkrótce ma otrzymać ofertę od hiszpańskiego zespołu - przekazuje Ekrem Konur.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Marc Guehi otrzyma ofertę od FC Barcelony

FC Barcelona ma ambitne plany transferowe. Mistrzowie Hiszpanii jednak borykają się ze sporymi problemami finansowymi. I to właśnie one uniemożliwiają im podjęcie konkretnych działań. Klub wciąż szuka rozwiązań, które pozwolą mu wzmocnić kadrę bez naruszania zasad finansowego fair play. Nie jest jednak tajemnicą, że bez sprzedaży kilku zawodników trudno będzie mówić o większych transferach.

Tymczasem bardzo ciekawe wieści z obozu FC Barcelony przekazuje Ekrem Konur. Otóż Duma Katalonii zamierza przeprowadzić wkrótce głośny transfer. W kręgu ich zainteresowań znajduje się Marc Guehi z Crystal Palace. Jak się okazuje, Blaugrana nie zamierza czekać. Reprezentant Anglii wkrótce otrzyma propozycję przeprowadzki na Camp Nou.

Marc Guehi dopiero po sezonie będzie mógł zmienić barwy klubowe. Kontrakt defensora z Crystal Palace wygasa bowiem 30 czerwca przyszłego roku. FC Barcelona jednak nie jest jedynym zespołem zainteresowanym tym zawodnikiem. Wiele się mówi również, że Manchester City także chce pozyskać wicemistrza Europy. Zapowiada się zatem niezwykle interesująca rywalizacja o transfer.

W obecnym sezonie Marc Guehi rozegrał już 22 spotkania w koszulce Crystal Palace. Angielski obrońca zdołał strzelić jednego gola. 25-latek może również pochwalić się aż czterema asystami.