Pomocnik Barcelony Frenkie de Jong obecnego sezonu nie może zaliczyć do udanych. Reprezentant Holandii od dłuższego czasu gra poniżej oczekiwań i w stolicy Katalonii coraz częściej mówi się o jego możliwym odejściu.

Frenkie de Jong nie zdołał jak na razie spełnić pokładanych w nim przez Barcelonę nadziei

24-letnim reprezentantem Holandii zainteresowani są przedstawiciele Chelsea i Bayernu Monachium

Klub Premier League złożył już pierwszą ofertę w sprawie transferu, ale nie zadowoliła ona władz katalońskiego klubu

De Jong poniżej oczekiwań

Frenkie de Jong na Camp Nou trafił latem 2019 roku za 86 milionów euro z Ajaksu Amsterdam. Od tamtej pory rozegrał w zespole Barcelony 117 spotkań, zdobywając 10 bramek i dokładając do tego 14 asyst. Oczekiwania wobec Holendra były jednak znacznie większe. 24-letni pomocnik był uważany za kandydata do zostania jednym z liderów zespołu, ale nie sprostał temu zadaniu.

W Barcelonie wierzono, że przełomowy dla De Jonga może być obecny sezon. Tymczasem jest zupełnie odwrotnie. Holender notuje słabe występy, przez co ściąga na siebie coraz większa krytykę. Cierpliwość do zawodnika powoli tracą również przedstawiciele klubu. Holender nie jest już nietykalny i niewykluczone, że Barcelony zdecyduje się na jego sprzedaż. Tym bardziej, że ma w odwodzie kilku młodych zawodników, którzy w przyszłości mogą stanowić o sile drużyny.

Oferta Chelsea odrzucona przez Barcelonę

De Jong nadal przez wiele czołowych europejskich klubów uważany jest za zawodnika, który może być dużym wzmocnieniem dla ich zespołów. – Pytało o niego pięć czołowych europejskich klubów – powiedział kilka tygodni temu ojciec zawodnika. Według informacji El Nacional, największą aktywnością wykazują się w tej kwestii przedstawiciele Chelsea.

Londyński klub miał nawet przedstawić Barcelonie pierwszą ofertę w sprawie transferu. Chelsea zaoferowała za De Jong 40 milionów euro, ale została odrzucona. Oczekiwania katalońskiego klubu są większe i wynoszą około 60 milionów euro, ale według medialnych doniesień byłby w stanie zaakceptować propozycję o 10 milionów euro. Czy oba kluby spotkają się po środku? To całkiem możliwe.

Chelsea nie może jednak zbytnio zwlekać, bowiem do gry o pozyskanie pomocnika reprezentacji Holandii mogą wkrótce włączyć się kolejne kluby. Sprowadzeniem De Jonga do swojego zespołu poważnie zainteresowany jest szkoleniowiec Bayernu Monachium Julian Nagelsmann, który miał już nawet zwrócić się do władz klubu o podjęcie kroków mających na celu sfinalizowanie transferu.

