Bukmacherski skandal z Anglii. Jak Manchester United nie spadł z ligi

Rywalizacja Manchesteru United z Liverpoolem to jeden z najważniejszych rozdziałów w historii angielskiej piłki. Jest jednak jedno zdarzenie, które żadnego z tych klubów nie może napawać dumą. Chodzi o ustawienie wyniku meczu, do jakiego doszło w kwietniu 1915 roku. Jednak z powodu I Wojny Światowej historia ta została praktycznie zapomniana.

W 1915 roku doszło do ustawienia wyniku meczu Manchesteru United z Liverpoolem. Czerwone Diabły wygrały 2:0 i dzięki zdobyciu dwóch punktów uniknęły degradacji.

W sprawę tę zamieszanych było siedmiu graczy obu drużyn. Sąd nałożył na nich karę dożywotniego zakazu gry w piłkę.

Część skazanych graczy wróciła ostatecznie do futbolu za sprawą zasług z I Wojny Światowej. Jeden z nich nie doczekał tej chwili, ponieważ zginął na francuskim froncie.

Obmyślili swój plan w pubie

Niespełna 107 lat temu Manchester United walczył o to, by uniknąć degradacji z Division One. Liverpool plasował się z kolei w połowie stawki i wiosenne spotkanie było dla niego w zasadzie meczem o pietruszkę. Oba zespoły spotkały się w Wielki Piątek na starym Old Trafford.

To historia czterech graczy Liverpoolu i trzech Manchesteru United, którzy zdecydowali się przy okazji meczu obłowić. Nieuczciwi mężczyźni porozumieli się co do tego, że przy ich pomocy pojedynek zakończy się wynikiem 2:0 dla gospodarzy. Czerwonym Diabłom dawałoby to pewne utrzymanie w lidze. Zamieszani w przekręt piłkarze dodatkowo by przy tym zarobili, obstawiając dokładny wynik u bukmacherów.

To właśnie wspomniane firmy poinformowały Angielską Federację, że mogło dojść do przekrętu. Przed meczem pojawiło się bowiem podejrzanie wiele zakładów na rezultat 2:0, jakim zakończyło się to starcie. Śledztwo wykazało, że to kapitan Liverpoolu Jackie Sheldon (który grał w przeszłości dla United) był głową całej akcji. Na jego pomysł przystali jego trzej koledzy z szatni The Reds – Bob Pursell, Tom Miller i Thomas Fairfoul. Do ustawieniu meczów namówili Enocha Westa, Arthura Whalleya i Sandy’ego Turbulla z Manchesteru United. Panowie ustalili wszystkie szczegóły przy piwie w pubie.

Czerwone Diabły wygrały, a oba gole zdobył George Anderson, który o całym spisku miał nic nie wiedzieć. Wyrok sądu zapadł dopiero rok później. Wszystkich siedmiu piłkarzy ukarano dożywotnią dyskwalifikacją. Nie skazano jednak żadnego z klubów i nie zmieniono wyniku spotkania. Uznano bowiem, że Liverpool i Manchester United o całym spisku nie wiedziały.

Przekręt mógł pokrzyżować rzut karny

Zdobyte nieuczciwie dwa punkty pozwoliły Czerwonym Diabłom uniknąć degradacji. Faktem jest jednak, że do tej tak czy inaczej by nie doszło. Z powodu I Wojny Światowej kolejne ligowe sezony zostały odwołane. Gdy liga wróciła w 1919 roku, rozgrywki powiększono o dwa dodatkowe zespoły.

Faktem jest jednak, że po zakończeniu wojny pięciu ze wspomnianych graczy wróciło do futbolu. Powodem były zasługi związane z pójściem na front. Z tego też powodu ich wyroki zostały anulowane i mogli znów zająć się grą w piłkę. Znacznie dłużej na amnestię czekać musiał Enoch West. Napastnik Manchesteru United nie poszedł na wojnę. Zamiast tego walczył w sądach o swoje dobre imię. Ostatecznie zniesienie zakazu gry w futbol usłyszał w 1945 roku. Problem w tym, że miał wówczas już 59 lat. Było za późno na wznowienie kariery.

Niewiele jednak brakowało, bukmacherski przekręt wcale nie doszedłby do skutku. Liverpool miał bowiem w czasie meczu rzut karny i omal nie strzelił gola na 1:2. Fred Pagnam, który podszedł do jedenastki, trafił w poprzeczkę. Rozwścieczeni koledzy z zespołu podbiegli po chwili do niego z pretensjami, mówiąc mu, że omal nie strzelił gola i nie zepsuł ich misternego planu. Pagnam zeznawał później na komisji i mówił, że nie chciał uczestniczyć w samym zakładzie, choć proponowano mu sporą sumę pieniędzy. To między innymi zeznania jego osoby doprowadziły do skazania sprawców zdarzenia.

Jeden nie przeżył wojny

On this day in 1915: Seven Liverpool players and three Manchester United players were banned for life for their involvement in match-fixing. The only time they worked together… https://t.co/McfjpHig4Q #reddit #lfc pic.twitter.com/kytIe9Ootp — LiverpoolFC reddit (@LFCreddit) December 27, 2017

Sandy Turnbull nie doczekał uniewinnia. Zgiął bowiem na froncie I Wojny Światowej. Zapiski historyczne mówią, że zginął podczas bitwy pod Arrras z kwietnia 1917 roku. Jego ciało nigdy nie zostało odnalezione.

Co godne podkreślenia pomimo bukmacherskiego skandalu Turnbull dostał raczej dobrze zapamiętany. W Manchesterze United grał w latach 1907-1915. Rok po przybyciu do klubu strzelił dla niego zwycięskiego gola w finale Pucharu Anglii. Szkot grał na pozycji napastnika i w 220 występach zdobył 90 bramek.

