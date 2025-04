Barcelona odpuszcza transfer! Nowy plan zaskakuje

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

De Jong, Bernal i Casado sprawiają, że Barcelona nie chce transferów

Frenkie de Jong znów błyszczy w barwach Barcelony. Holender wrócił do wysokiej formy i – jak informuje Sport – jest coraz bliżej podpisania nowego kontraktu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pomocnik pozostanie na Camp Nou na dłużej, choć do tej pory hiszpańskie media były zgodne. Duma Katalonii chciała się go pozbyć, ale finalnie zmieniła zdanie.

Pozytywne wieści napływają również w sprawie Marca Bernala. Młody zawodnik wraca do zdrowia po kontuzji więzadeł krzyżowych i wkrótce ma podpisać umowę do 2029 roku. Bernal pokazał się z bardzo dobrej strony w pierwszym zespole przed kontuzją i klub zamierza stawiać na niego w przyszłości.

Casado, kolejny młody talent, również pauzuje z powodu urazu, ale w oczach trenera Hansiego Flicka uchodzi za gracza godnego zaufania. Sztab szkoleniowy widzi w nim ważny element układanki po jego powrocie do zdrowia. Eric Garcia z kolei coraz częściej sprawdza się jako alternatywa na pozycji defensywnego pomocnika. Choć nominalnie gra w obronie, jego uniwersalność daje Barcelonie kolejne możliwości.

W związku z tym Blaugrana nie planuje latem żadnych nowych transferów do środka pola. Klub uważa, że obecna kadra – wzmocniona powrotem kontuzjowanych zawodników – w pełni wystarczy do realizacji sportowych celów. Tym samym poszukiwania następcy Sergio Busquetsa, o czym media spekulowały przez bardzo długi okres czasu, można uznać za definitywnie zakończone.