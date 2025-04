Barcelona blisko nowego kontraktu ze wschodzącą gwiazdą. Ogromna klauzula

FC Barcelona jest na ostatniej prostej do przedłużenia kontraktu z Markiem Bernalem, jednym ze swoich najbardziej obiecujących pomocników. Według dziennika "SPORT", nastolatek jest o krok od podpisania nowej umowy do 2029 roku.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Bernal podpisze nowy kontrakt z Barceloną do 2029 roku

FC Barcelona jest bardzo bliska oficjalnego ogłoszenia przedłużenia umowy z Markiem Bernalem. Jak informuje dziennik “SPORT”, porozumienie z utalentowanym 17-letnim pomocnikiem zostało osiągnięte już dawno temu i brakuje jedynie oficjalnych podpisów pod kontraktem, który ma obowiązywać do 2029 roku. Finalizacja jest określana jako będąca “o krok”.

Odnowienie umowy następuje w ważnym momencie dla Bernala, który wraca do zdrowia po zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego na początku sezonu. Jego rehabilitacja przebiega bardzo dobrze – zawodnik wrócił już na boisko i rozpoczął indywidualne treningi. Celem jest dołączenie do zespołu na pełnych obciążeniach na start przygotowań przedsezonowych. Sztab medyczny jest zadowolony z postępów i rośnie przekonanie, że w nadchodzących tygodniach będzie w pełni sił.

Zobacz również: Do Realu Madryt w Lidze Mistrzów nawet nie podchodź (WIDEO)

Jeszcze przed kontuzją Bernal pokazywał ogromny potencjał, stając się kandydatem na kluczową postać przyszłości Barcelony. Jego występy przykuły uwagę trenera Hansiego Flicka, co tylko podkreśla wysokie oczekiwania klubu wobec młodego gracza. Niedawno pomocnik dołączył do renomowanej agencji menedżerskiej Roc Nation, która przejęła prowadzenie rozmów kontraktowych, choć główne warunki wydają się być już ustalone wcześniej.

Nowa umowa, na którą zgodził się Bernal, zawiera klauzulę odstępnego w wysokości aż 500 milionów euro. To pokazuje, jak wysoko Barcelona ceni swojego wychowanka i jak ważną częścią długoterminowych planów klubu on jest. Przedłużenie kontraktu to sygnał zaangażowania w jego rozwój. Gdy tylko pomocnik wróci do normalnych treningów z drużyną, umowa zostanie oficjalnie podpisana i ogłoszona, co definitywnie zakończy wszelkie spekulacje rynkowe dotyczące jego przyszłości.