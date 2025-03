PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony oraz Hansi Flick

Andreas Christensen na wylocie z FC Barcelony

FC Barcelona ma ogromne ambicje, przez co już zaczyna rozglądać się za letnimi wzmocnieniami. Drużyna prowadzona przez Hansiego Flicka ma przejść przebudowę kadrową. Oznacza to, że Duma Katalonii rozważa rozstania z wieloma zawodnikami. Są piłkarze, którzy zostali już skreśleni przez klub. A ostatnio do tego dołączył prawdopodobnie kolejny z graczy.

Z informacji przekazanych przez portal „Fichajes” dowiadujemy się, że przyszłość Andreasa Christensena w FC Barcelonie stoi pod dużym znakiem zapytania. Duński defensor ostatnio olbrzymie problemy zdrowotne. Sprawia to, że Duma Katalonii rozważy za 28-latka oferty transferowe. Nie jest żadną tajemnicą, że zawodnik wzbudza zainteresowanie klubów Premier League.

WIDEO: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Warto zaznaczyć, że FC Barcelona ma swoje problemy finansowe. Sprzedaż Andreasa Christensena mogłaby być zatem dobrą okazją dla Dumy Katalonii, aby zasilić budżet pokaźną kwotę. Ponadto Duńczyka pensja mocno obciąża kasę klubową. Jego odejście pomogłoby zwolnić miejsce w budżecie płacowym, aby wzmocnić inne obszary składu.

Andreas Christensen w obecnym sezonie tylko raz pojawił się na boisku w koszulce FC Barcelony. Reprezentant Danii rozegrał 26 minut w rywalizacji ligowej przeciwko Valencii, które odbyło się w połowie sierpnia.

