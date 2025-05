Barcelona odda Ansu Fatiego. Zgłosił się czołowy klub Premier League

Ansu Fati latem opuści FC Barcelonę. Oprócz możliwego wypożyczenia do Monaco w grze jest także gigant Premier League. Z informacji serwisu Cope wynika, że piłkarza chce u siebie Chelsea.

David Ramirez / Alamy Na zdjęciu: Ansu Fati

Chelsea zainteresowana pozyskaniem Ansu Fatiego

FC Barcelona zakończyła sezon 2024/2025 z potrójną koroną na krajowym podwórku. Hansi Flick w swoim pierwszym roku pracy zdobył z klubem mistrzostwo oraz superpuchar Hiszpanii, a także wygrał rozgrywki Pucharu Króla. Przed następną kampanią kadra zespołu ma przejść kilka zmian. Duma Katalonii nie wiążę przyszłości m.in. z wychowankiem klubowej akademii.

Latem pracodawcę prawdopodobnie zmieni Ansu Fati. Hiszpan nie mógł liczyć na regularną grę w Barcelonie. Ostatnio pojawiły się informacje, że skrzydłowy może zostać wypożyczony z opcją wykupu do AS Monaco. Teraz do gry wkroczył jeszcze jeden klub.

Z najnowszych doniesień przekazanych przez Helene Condis z serwisu Cope wynika, że Fati ma ofertę z Chelsea. Dla piłkarza nie byłaby to pierwsza przygoda w Premier League. W sezonie 2023/2024 był wypożyczony do Brighton, gdzie zagrał 27 meczów i strzelił 4 gole.

Chelsea po awansie do Ligi Mistrzów szuka wzmocnień na rynku transferowym. W bocznych sektorach nastąpią zapewne przetasowania, ponieważ dobiega końca wypożyczenie Jadona Sancho. Anglik nie zostanie wykupiony przez The Blues i wróci do Man United.

Fati w przeszłości uważany był za wielki talent, lecz jego rozwój wstrzymały liczne kontuzje. Łącznie w barwach FC Barcelony rozegrał 123 spotkania, w których zdobył 29 goli i zaliczył 8 asyst. Jego umowa wygasa dopiero w czerwcu 2027 roku.