Barcelona obserwuje napastnika. Obecnie gra w Premier League

Barcelona uważnie śledzi Jhona Durana z Aston Villi

FC Barcelona jest w pełni uzależniona od Roberta Lewandowskiego. W składzie brakuje wartościowego zmiennika dla reprezentanta Polski. Media spekulowały o wielu nazwiskach, ale ostatnio uwagę Dumy Katalonii miał zwrócić Jhon Duran. 21-letni Kolumbijczyk wyróżnia się w Aston Villi.

Kataloński klub nie jest jedyny, który wyraża zainteresowanie Duranem. Napastnik znalazł się także na radarze Paris Saint-Germain i Juventusu. Kierownictwo Blaugrany widzi w w Kolumbijczyku inwestycję w przyszłość.

Pod koniec 2024 roku dyrektor sportowy Barcelony, Deco, odbył spotkanie w stolicy Katalonii z agentem zawodnika. Było to nieformalne spotkanie, które miało na celu wymianę informacji i zaznaczenie wzajemnego zainteresowania, bez konkretnych decyzji transferowych. Co więcej, sam piłkarz Aston Villi wyraził swoje pragnienie, by pewnego dnia założyć koszulkę Dumy Katalonii i dołączyć do drużyny z Camp Nou.

Jhon Duran prezentuje znakomitą formę w bieżącym sezonie. Kolumbijski snajper wystąpił w 26 meczach, zdobywając 12 bramek. Przed transferem do Premier League, grał w Chicago Fire. Z Aston Villą jest związany aż do 30 czerwca 2030 roku.