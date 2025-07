Barcelona nie ma takiego zapisu w umowie wypożyczenia Rashforda

FC Barcelona w ostatnich dniach sfinalizowała wypożyczenie Marcusa Rashforda. Serwis The Athletic ujawnił szczegóły umowy tego transferu i zaprzeczył wcześniejszym doniesieniom.

FC Barcelona nie zapłaci kary, jeśli nie wykupi Rashforda

FC Barcelona sfinalizowała wypożyczenie Marcusa Rashforda na nadchodzący sezon. Wypożyczenie Anglika nie obejmuje żadnej kary finansowej, gdyby klub zdecydował się nie skorzystać z opcji wykupu za 30 milionów euro. Wbrew wcześniejszym doniesieniom, nie istnieje żadne zobowiązanie pieniężne wobec Manchesteru United, jeśli Rashford nie zostanie na stałe.

Wypożyczenie napastnika Man Utd stało się priorytetem dla Barcelony po niepowodzeniu związanym z transferem Nico Williamsa. Klub od dłuższego czasu poszukiwał dynamicznego zawodnika do linii ofensywnej. Sam napastnik zdecydował się na dołączenie do Dumy Katalonii nawet kosztem obniżenia pensji o 15-25%. Aktualnie Manchester United nie pokrywa jego wynagrodzenia, a jego zarobki w Dumie Katalonii wyniosą około 14 milionów euro rocznie.

Rashford od dłuższego czasu chciał trafić do Barcelony, a jego decyzja pozostała niezmienna nawet w obliczu niepewności związanej z rejestracją w La Liga. Podczas konferencji prasowej wyraził swoje zadowolenie z transferu i gotowość do ciężkiej pracy, aby spełnić oczekiwania klubu. Co ciekawe, w ciągu ostatnich miesięcy Anglik miał utrzymywać kontakt z zawodnikami Blaugrany.

Barcelona wierzy, że Rashford idealnie wpasuje się w styl gry zespołu, oparty na wysokim pressingu. Dla Anglika to kluczowy moment w karierze, który może pomóc mu w odbudowie dawnej formy.