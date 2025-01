Neymar chciał wrócić do Barcelony! Szansa pojawiła się niedawno

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Barcelona nie chciała Neymara. Miała propozycję

Neymar latem 2023 roku podzielił losy wielu gwiazd europejskiej piłki, decydując się na przenosiny do Arabii Saudyjskiej. Podpisał kontrakt z Al-Hilal, które zapłaciło Paris Saint-Germain aż dziewięćdziesiąt milionów euro. Brazylijczyk miał być twarzą tamtejszej ligi, ale zawiodło go zdrowie. Po zaledwie kilku meczach zerwał więzadła krzyżowe i wypisał się z gry na wiele miesięcy. Gdy był bliski powrotu, nabawił się kolejnej kontuzji, która przeszkodziła mu w powrocie do optymalnej dyspozycji.

Sztab szkoleniowy Al-Hilal uznał, że Neymar nie jest gotowy, aby grać na odpowiednim poziomie, dlatego nie zgłoszono go do drugiej części ligowego sezonu. Był to dla niego sygnał, że w Arabii Saudyjskiej nie ma przyszłości. Rozpoczął poszukiwania nowego klubu – w grze było Inter Miami, ale finalnie 32-latek przenosi się do rodzimego Santosu, gdzie zaczynał piłkarską karierę. Chce teraz wrócić do swojej najlepszej formy i przygotować się do mundialu w 2026 roku.

Zobacz: Teoria spiskowa wokół Wojciecha Szczęsnego

Preferowanym kierunkiem dla Neymara była jednak Barcelona, która kilka tygodni temu otrzymała propozycję zakontraktowania gwiazdora. Nie zdecydowała się na ten ruch, uznając go za zbyt ryzykowny. Po tak długiej przerwie Brazylijczyk może już nie wróci do gry na najwyższym poziomie, dlatego lepiej przeznaczyć pieniądze na kogoś pewniejszego.