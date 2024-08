saolab / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Ferran Torres może zostać zawodnikiem Newcastle, Barcelona wysłucha ofert

Newcastle, zanim okno transferowe dobiegnie końca, planuje przeprowadzić hit transferowy z udziałem reprezentanta Hiszpanii. Władze klubu chcą wzmocnić formację ofensywną i w tym celu wytypowali odpowiedniego kandydata, który ma trafić pod skrzydła Eddiego Howe’a. Wybór zarządu The Magpies padł na rezerwowego zawodnika FC Barcelony – Ferrana Torresa.

O planach transferowych Newcastle dot. pozyskania Torresa poinformował portal Football Insider. Ich zdaniem Sroki niebawem przedstawią zawodnikowi ofertę kontraktu indywidualnego. Angielski klub planuje zaproponować mu lukratywne warunki umowy, gdyż wie, że 24-latek chciałby zostać na Camp Nou. Aby przekonać go do zmiany barw klubowych, zaproponują ofertę z gatunku nie do odrzucenia.

FC Barcelona według informacji portalu Football Insider jest gotowa, aby wysłuchać ofert. Duma Katalonii może rozważyć sprzedaż Mistrza Europy, co pozwoli jej w stu procentach zarejestrować do gry w lidze Daniego Olmo. Hiszpan, choć trafił do klubu jakiś czas temu, wciąż nie został zgłoszony przez zarząd do występów na boiskach La Ligi.

Ferran Torres w poprzednim sezonie wystąpił w barwach Barcelony w 42 meczach, w których zdobył 11 goli i zaliczył 4 asysty. Obecnie jest związany kontraktem z Blaugraną do czerwca 2027 roku. Wartość rynkowa piłkarza wynosi 30 mln euro.