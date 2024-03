Barcelona musi zdecydować o przyszłości 19-letniej gwiazdy. Ma dwie opcje

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Mikayil Faye

Faye wzbudza olbrzymie zainteresowanie

Obrońca wciąż nie zadebiutował w pierwszym zespole

FC Barcelona musi podjąć decyzję

Faye chce grać na wyższym poziomie

Mikayil Faye zyskał duże zainteresowanie podczas gry w drużynie rezerw FC Barcelony, a jego ostatnie występy w reprezentacji Senegalu jeszcze bardziej zwiększyły zainteresowanie jego osobą.

19-latek jeszcze nie zagrał w pierwszej drużynie FC Barcelony, ale już znalazł się na celowniku wielu europejskich gigantów. Media od pewnego czasu łączą go z Manchesterem United.

Należy zauważyć, że Faye ma kontrakt z Barceloną do 2027 roku, ale jest już gotowy na wykonanie dużego kroku. Z tego powodu kataloński Sport informuje, że Blaugrana do końca sezonu ma czas na podjęcie decyzji czy awansować go do pierwszego zespołu, czy sprzedać do innego klubu. Senegalczyk nie chce spędzić kolejnych rozgrywek w zespole rezerw.

