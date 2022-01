PressFocus Na zdjęciu: Aymeric Laporte

Według doniesień angielskich mediów, Barcelona chce sprowadzić do siebie Aymerica Laporte’a jeszcze zimą. Manchester City jest skłonny oddać swego obrońcę, jeżeli w przeciwnym kierunku trafi Frenkie de Jong.

Barcelona chce jeszcze zimą wzmocnić swoją linię obrony. Faworytem zarządu jest Aymeric Laporte

Manchester City byłby skłonny oddać swojego defensora w zamian za kartę zawodniczą Frenkiego de Jonga

Obaj piłkarze są podstawowymi zawodnikami swoich klubów w bieżącym sezonie

Kolejna transakcja na linii Manchester City – Barcelona?

FC Barcelona nie zdążyła jeszcze zarejestrować Ferrana Torresa, a już poszukuje kolejnych wzmocnień w drużynie Manchesteru City. Jak donosi Daily Mail, Katalończycy obrali sobie za cel Aymerica Laporte’a. Blaugrana jest świadoma, że potrzebuje wzmocnienia linii defensywnej, a Francuz z hiszpańskim paszportem od dawna znajdował się wysoko na liście priorytetów klubu. Tym bardziej teraz, gdy na powrót stał się podstawowym zawodnikiem w ekipie Pepa Guardioli. Po średnio udanym minionym sezonie, Laporte obecnie jest jednym z niewielu nietykalnych w wyjściowym składzie katalońskiego trenera.

Co ciekawe, Obywatele są ponoć skłonni rozważyć propozycję Barcelony. Mistrzowie Anglii wiedzą jednak, że interlokutorów nie stać na wykupienie usług Laporte’a. Dlatego też są otwarci na wymianę. W przeciwnym kierunku miałby trafić Frenkie de Jong. Guardiola jest wielkim fanem talentu Holendra. Ten pozostaje regularnym członkiem wyjściowej jedenastki, ale jego nieodzowność została w ostatnim czasie podana w wątpliwość. W linii pomocy Dumy Katalonii znacznie lepiej prezentują się w bieżącym sezonie młodzi Nico Gonzalez czy Gavi. Choć przed de Jongiem jeszcze co najmniej dekada gry na najwyższym poziomie, w Barcelonie są świadomi, że jednocześnie jest jednym z niewielu graczy, na których mogą obecnie zarobić konkretne pieniądze. Wydaje się jednak, że do dopięcia takiej wymiany jeszcze bardzo daleka droga.

De Jong rozegrał w tym sezonie 22 spotkania w bordowo-granatowych barwach. Zanotował w nich gola i dwie asysty.

