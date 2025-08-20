fot. rosdemora Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Casado musi zdecydować. Barcelona go nie wypycha

Barcelona rozpoczęła ligowy sezon od pewnego zwycięstwa z Mallorcą. Nie był to wymarzony występ, choć ogromny wpływ na jego przebieg miały dwie czerwone kartki dla zawodników Mallorki, które otrzymali jeszcze w pierwszej połowie. Ekipa Hansiego Flicka musi więc nieco poczekać z prawdziwą weryfikacją jej dyspozycji na początku sezonu. W zespole zadebiutowali sprowadzeni tego lata Joan Garcia oraz Marcus Rashford. Kadra Blaugrany zdaje się być kompletna, choć w grę wchodzą jeszcze odejścia.

Pod znakiem zapytania stoi przyszłość zawodników, którzy nie odgrywają głównej roli w drużynie prowadzonej przez Flicka. Do tego grona należy chociażby Marc Casado, który w pewnym momencie był w poprzednim sezonie czołową postacią drugiej linii. Później do formy wrócił Frenkie de Jong, który posadził go na ławce rezerwowych.

Casado nie wystąpił w spotkaniu z Mallorcą, a jego notowania mają być słabsze nawet od Marca Bernala, który dopiero dochodzi do zdrowia po ciężkiej kontuzji. W mediach pojawił się więc temat jego odejścia, choć on sam póki co zakłada, że najlepszym rozwiązaniem będzie pozostanie w Katalonii.

Barcelona nie planuje jego sprzedaży. „Mundo Deportivo” twierdzi jednak, że nie będzie mu również stawać na przeszkodzie, jeśli postanowi zmienić zespół. Wycena Casado wynosi minimum 30 milionów euro. Takie oferty będą rozważane przez mistrza Hiszpanii.