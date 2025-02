Barcelona ma na oku dwóch Brazylijczyków. To mogą być duże wzmocnienia

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Bruno Guimaraes i Vanderson na celowniku Barcelony

FC Barcelona już przygotowuje się do kolejnego sezonu. Deco intensywnie pracuje nad wzmocnieniami, które mają zwiększyć poziom zespołu Hansiego Flicka. Choć niemiecki trener unika publicznych rozmów o transferach, klub wytypował dwóch kandydatów do wzmocnienia drużyny. Chodzi o Bruno Guimaraesa i Vandersona.

Pierwszy z nich to gwiazda Premier League, a drugi to obiecujący talent, który może być świetnym rozwiązaniem na prawą stronę obrony. Jules Kounde mógłby mieć zmiennika. 23-letni Brazylijczyk z AS Monaco zwrócił uwagę katalońskiego klubu swoją ofensywną grą, solidną defensywą i wszechstronnością. Jego kontrakt obowiązuje do 2027 roku.

Klub monitoruje jego rozwój od kilku miesięcy i latem może spróbować sprowadzić go do zespołu pod warunkiem, że uda się zwolnić miejsce w budżecie płacowym. Plan zakłada rywalizację Vandersona z Kounde na prawej stronie defensywy lub przesunięcie Francuza na środek obrony.

Drugim celem jest Bruno Guimaraes, gwiazda Newcastle United i jeden z najlepszych pomocników Premier League. Barcelona śledziła go od dawna, ale jego wysoka cena wynosząca minimum 80 milionów euro sprawia, że transfer byłby trudny do przeprowadzenia.

Na ten moment oba ruchy są możliwe, ale trudne do zrealizowania. Vanderson wydaje się bardziej realistycznym celem, natomiast Bruno Guimaraes wymagałby najpierw sprzedaży kilku zawodników.

Jeśli nie uda się dopiąć tych transferów, klub będzie prawdopodobnie szukał tańszych opcji.

