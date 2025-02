Piłkarz Arsenalu zaoferowany Barcelonie. To byłby ciekawy ruch Źródło: El Nacional Patryk Kucharski Piłkarz Arsenalu, Ołeksandr Zinczenko jest oferowany Barcelonie - podaje El Nacional. Lewy obrońca mógłby być zmiennikiem Alejandro Balde.

Associated Press / Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick i Mikel Arteta