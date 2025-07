Barcelona dołącza do walki. Chce przechwycić cel Realu Madryt

Barcelona również dołącza do walki o transfer Ibrahima Konate. Środkowy obrońca Liverpoolu od jakiegoś czasu jest celem Realu Madryt. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "Mundo Deportivo".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona staje do walki o transfer Konate

Barcelona tego lata jest bardzo aktywna na rynku transferowym, szczególnie biorąc pod uwagę możliwości finansowe Dumy Katalonii. Zespół Hansiego Flicka do tej pory sprowadził do swojego zespołu Joana Garcię, Roony’ego Bardghji oraz Marcusa Rashforda. Wszystkie te trzy transfery mają szansę odegrać ważną rolę w nowym sezonie w barwach Blaugrany. Okazuje się jednak, że klub ma jeszcze większe plany.

Według informacji przekazanych przez serwis „Mundo Deportivo”, Barcelona dołączyła do walki o transfer Ibrahima Konate z Liverpoolu. Środkowy obrońca The Reds oraz reprezentacji Francji od jakiegoś czasu znajduje się na liście życzeń Realu Madryt, a więc walka stoczy się o tego gracza pomiędzy odwiecznymi rywalami z Hiszpanii. Duma Katalonii może jednak zaproponować ofertę, która przekona piłkarza do siebie.

Ibrahima Konate wraz z końcem czerwca 2026 roku najprawdopodobniej zakończy swoją przygodę z Liverpoolem, bowiem wówczas wygasa jego kontrakt na Anfield. W minionym sezonie środkowy obrońca rozegrał w sumie 42 mecze, w których zdobył dwa gole oraz zanotował dwie asysty. W sumie dla Liverpoolu ma on na koncie 132 mecze. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-latka na 60 milionów euro.

