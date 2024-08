Olmo czeka na odejście Gundogana z Barcelony!

FC Barcelona może wkrótce zarejestrować Daniego Olmo, co w znacznej mierze zależy od odejścia Ilkaya Gundogana, którego transfer uwolni potrzebne środki na wynagrodzenia. Klub stara się dostosować do restrykcyjnych zasad finansowych La Liga.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo

Transfer Gundogana pozwoli Barcelonie zarejestrować Olmo

FC Barcelona, zmagająca się z problemami finansowymi, jest bliska osiągnięcia ważnego przełomu, który pozwoli na rejestrację Daniego Olmo jeszcze w tym tygodniu. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa odejście Ilkaya Gundogana, co uwolni przestrzeń w budżecie płacowym klubu. Według doniesień RAC1, niemiecki pomocnik, który odgrywał znaczącą rolę w zespole w minionej kampanii, może opuścić Katalonię z powodu trudnej sytuacji finansowej klubu. Jego odejście pozwoli Blaugranie zaoszczędzić około 14 milionów euro w budżecie fair play, co jest niezbędne do rejestracji nowych zawodników, takich jak Olmo.

Ilkay Gundogan zarabia rocznie około 20 milionów euro, a jego odejście umożliwi Barcelonie reinwestycję 70% oszczędności w nowe wzmocnienia. Ten ruch jest kluczowy, ponieważ klub musi spełniać wymagania zasady 1:1, która nakazuje równoważenie wydatków z dochodami. Rejestracja Daniego Olmo zależy więc bezpośrednio od tego, czy uda się zwolnić miejsce w budżecie płacowym poprzez transfer Gundogana.

Dani Olmo, były zawodnik RB Lipsk, z niecierpliwością czeka na możliwość gry w barwach Barcelony. W oczekiwaniu na oficjalną rejestrację intensywnie trenuje i jest w doskonałej formie fizycznej. Jego debiut w nowym klubie może nastąpić już w nadchodzącym meczu z Athletic Club na Montjuic, co jest długo wyczekiwanym momentem zarówno dla zawodnika, jak i dla kibiców.

