Barcelona finalizuje transfer Taha. Dwóch stoperów na wylocie

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Jonathan Tah

Tah blisko Barcelony, Christensen i Garcia z niepewną przyszłością

FC Barcelona ze względu na ograniczenia finansowe skupia się na transferach bezgotówkowych. Jeden z zawodników, który od dawna przymierzany jest do zespołu Hansiego Flicka to Jonathan Tah. Obrońca nie przedłużył kontraktu z Bayerem Leverkusen, więc latem będzie dostępny za darmo. W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia pojawiła się informacja, że reprezentant Niemiec jest coraz bliżej dołączenia do klubu.

Według medialnych doniesień Tah uzgodnił warunki kontraktu do czerwca 2030 roku. Rocznie ma zarabiać ok. 11 milionów euro. Jeśli finalizacja transakcji dojdzie do skutku, to Barcelona będzie musiała zrobić dla niego miejsce w Finansowym Fair-Play.

Z tego względu jak informuje Mundo Deportivo, pod znakiem zapytania stoi przyszłość dwóch środkowych obrońców. Jak sugeruje hiszpański dziennik, chodzi o Erica Garcię i Andreasa Christensena. Pierwszy z nich pełni marginalną rolę w kadrze, notując tylko 541 minut w 13 meczach we wszystkich rozgrywkach. Z kolei reprezentant Danii od sierpnia pozostaje wyłączony z gry ze względu na poważną kontuzję. W tym sezonie udało mu się rozegrać tylko jedno spotkanie w pierwszej kolejce przeciwko Valencii.

Barcelona po fantastycznym starcie sezonu w grudniu odnotowała spadek formy. W ostatnich pięciu meczach w lidze odnieśli tylko jedno zwycięstwo. Obecnie z dorobkiem 38 punktów zajmują 3. miejsce za plecami Atletico i Realu.