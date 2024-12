Barcelona chce Rashforda. Flick dał zielone światło na wymianę

PA Images / Alamy, Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford i Hansi Flick

Wymiana na linii Barcelona – Man United, Fati za Rashforda

Manchester United w najbliższej przyszłości prawdopodobnie będzie musiał pozbyć się jednej z gwiazd. Marcus Rashford otwarcie zakomunikował, że jest chętny na podjęcie nowego wyzwania. Niemal od razu ruszyła lawina domysłów, gdzie reprezentant Anglii mógłby kontynuować karierę. Jak dotąd najczęściej wymieniano Paris Saint-Germain oraz drużyny z Saudi Pro League.

“Hansi Flick jest już nasz, jest honorowym Polakiem”

Do grona chętnych na pozyskanie 26-latka dołączyła niedawno FC Barcelona. Okazuje się, że Hansi Flick uważa, że Rashford idealnie wpasuje się w jego system. Anglik miałby być uzupełnieniem formacji ofensywnej u boku Lamine Yamala, Raphinhi i Roberta Lewandowskiego. Co więcej, niemiecki szkoleniowiec miał już dać zielone światło na sprowadzenie piłkarza i wymianę za jednego z obecnych graczy.

Portal TeamTalk informuje, że w miejsce Rashforda do Manchesteru United miałby powędrować Ansu Fati. Hiszpan nie przekonał do siebie Flicka, przez co jego przyszłość w Barcelonie stoi pod znakiem zapytania. Źródło przekonuje, że transfer na Old Trafford może być idealnym miejscem, aby młody skrzydłowy odzyskał pewność siebie i zaczął regularnie grać.

Ansu Fati ma już pewne doświadczenie z gry w Premier League. W sezonie 2023/2024 bronił barw Brighton & Hove Albion. Dla klubu z Falmer Stadium rozegrał 27 spotkań, w których zdobył 4 bramki i zaliczył asystę. Oprócz 22-latka wśród kandydatów do zastąpienia Rashforda wymienia się m.in. Nico Williamsa, Kenana Yildiza i Matheusa Cunhę.