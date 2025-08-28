Barcelona zaplanowała transfer napastnika. Od razu go wypożyczy

Barcelona dostrzega duży potencjał u młodego napastnika Villarrealu i chce go mieć u siebie. Karl Etta Eyong ma zostać wykupiony, a następnie wypożyczony - informuje "Marca".

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Joan Laporta

Etta Eyong opcją na przyszłość. Barcelona zaplanowała transfer

Barcelona powoli myśli o zastępstwie za Roberta Lewandowskiego, którego umowa obowiązuje tylko do połowy 2026 roku. Choć istnieje pomysł jej przedłużenia, co pozwoliłoby też odłożyć wydatki na jego wynagrodzenie na dłuższy okres, konieczne jest sprowadzenie jakościowego napastnika, który zagwarantuje zdobycz bramkową. W tym sezonie Polak ma jeszcze stanowić o sile ofensywy, choć Hansi Flick zamierza stawiać w ataku również na Ferrana Torresa czy Marcusa Rashforda.

Kilka dni temu pojawił się też pomysł na następny transfer. Choć pierwotnie Barcelona nie zakładała kolejnych wydatków w tym okienku, pojawiła się rynkowa okazja. Chodzi o 21-letniego snajpera Villarrealu, który w umowie ma wpisaną klauzulę wykupu na poziomie zaledwie pięciu milionów euro. Blaugrana odczuwa, że Karl Etta Eyong ma duży potencjał i może w przyszłości być bardzo jakościowym snajperem.

Barcelona zaplanowała już jego transfer, o czym informuje „Marca”. Zakłada wykupienie go z Villarrealu i natychmiastowe wypożyczenie do Betisu, który wcześniej był nim zainteresowany. Etta Eyong powinien tam występować regularnie, a w przyszłym roku wrócić do Katalonii. Jeśli rozwinie się odpowiednio, pozostanie w drużynie.

Le FC Barcelone serait sur le point de payer la clause de résiliation de l'attaquant camerounais Etta Eyong du Villarreal CF, pour le prêter au Real Betis, qui avait déjà sonné comme une équipe intéressée @marca — Actualité – Barça (@ActualiteBarca) August 28, 2025

Wraz z końcem sierpnia atrakcyjna klauzula wzrośnie do poziomu 30 milionów euro, co stanowczo wykluczy jego przenosiny do Barcelony.