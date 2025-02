Barcelona ma nowy priorytet transferowy. Tylko 30 milionów za napastnika

Barcelona jest konkretnie zainteresowana Dusanem Vlahoviciem. Juventus obniżył cenę za swojego napastnika do raptem 30 milionów euro, o czym informuje serwis "El Nacional".

Barcelona zainteresowana transferem Dusana Vlahovicia

Barcelona w letnim okienku transferowym szukać będzie bez cienia wątpliwości nowych graczy do ofensywny. Być może nawet samego nowego napastnika, bowiem Robert Lewandowski nie ma godnego następcy, a i coraz wyższy wiek kapitana reprezentacji Polski skutkować będzie tym, że będzie on siadał częściej niż do tej pory na ławce rezerwowych.

Z tego też powodu nie jest tajemnicą, że Duma Katalonii szuka nowego napastnika, który w lecie może dołączyć do klubu. W ostatnim czasie w tym kontekście pojawiało się m.in. nazwisko Luisa Diaza z Liverpoolu, ale gracz z Premier League może być za drogi dla Blaugrany. Pojawiła się jednak tańsza opcja.

Według informacji przekazanych przez serwis “El Nacional”, Barcelona jest konkretnie zainteresowana Dusanem Vlahoviciem. Serbski napastnik jest na wylocie z Juventusu Turyn, po tym, jak doskonale w zespole odnalazł się Randal Kolo Muani. Stara Dama oczekuje za 25-latka raptem 30 milionów euro. To okazyjna cena, która wydaje się być w zasięgu Barcelony.

Dusan Valhović w tym sezonie rozegrał dla Juventusu 31 spotkań, w których zdobył 14 goli oraz zanotował dwie asysty. Serwis “Transfermarkt” wycenia napastnika na 60 milionów euro.

