Barcelona dostała propozycję. To będzie następca Lewandowskiego

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Luis Enrique proponuje Barcelonie Goncalo Ramosa

FC Barcelona śledzi rynek transferowy w poszukiwaniu napastnika, który mógłby podjąć wyzwanie zastąpienia Roberta Lewandowskiego. Kontrakt polskiego snajpera wygasa wraz z końcem czerwca tego roku. Wśród rozważanych opcji pojawiają się m.in. Erling Haaland z Manchesteru City, Julian Alvarez z Atletico Madryt czy Dusan Vlahović z Juventusu.

Jak podaje „El Nacional”, w ostatnich godzinach pojawiła się nowa propozycja prosto z Paryża. Luis Enrique zasugerował Joanowi Laporcie transfer Goncalo Ramosa, którego przyszłość w Paris Saint-Germain pozostaje niepewna. Portugalczyk trafił do francuskiego klubu latem 2024 roku z Benfiki Lizbona za 65 milionów euro.

Jednak w zespole z Parc des Princes rywalizacja z gwiazdami światowego formatu sprawiła, że Ramos często pozostawał rezerwowym, zwłaszcza w kluczowych spotkaniach Ligi Mistrzów. 24-letni napastnik zdaje sobie sprawę, że jeśli chce utrzymać szczytową formę i myśleć o kolejnych mistrzostwach świata, potrzebuje regularnej gry.

PSG rozważa sprzedaż zawodnika już podczas zimowego okna transferowego. Enrique zauważył, że Duma Katalonii mogłaby wykorzystać ten moment, by pozyskać Portugalczyka. Barcelona widzi w Ramosie kandydata na następcę Lewandowskiego. Portugalczyk rozegrał w obecnym sezonie 24 mecze we wszystkich rozgrywkach, zdobywając dziewięć bramek. Jego kontrakt z PSG obowiązuje do czerwca 2028 roku. Serwis Transfermarkt wycenia go na 35 milionów euro.