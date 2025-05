Barcelona dostała ofertę za napastnika. Chce go gigant

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Napoli chce Ferrana Torresa

Ferran Torres ma za sobą udany sezon, co wzbudziło zainteresowanie wielu klubów, m.in. z Premier League, a także Arabii Saudyjskiej. 25-latek pełni rolę superzmiennika w zespole Hansiego Flicka.

Stara się nie narzekać na małą liczbę szans od niemieckiego szkoleniowca, tylko gdy już pojawia się na boisku, zawsze wykazywać się zaangażowaniem. W tym sezonie w 45 meczach w barwach Barcelony strzelił dziewiętnaście goli i zanotował siedem asyst.

To wszechstronny zawodnik, który potrafi grać zarówno jako skrzydłowy, jak i środkowy napastnik w zależności od potrzeb drużyny. Z tego powodu zarząd uważa go za zawodnika nietykalnego. Mimo że sam Ferran zadeklarował władzom, że nie zamierza odchodzić z Barcelony, to inne kluby wciąż wykazują zainteresowanie Hiszpanem.

W ostatnim czasie najbardziej zainteresowana usługami byłego piłkarza Manchesteru City była Aston Villa. Ekipa prowadzona przez Unaia Emery’ego przygotowała ofertę w wysokości 50 milionów euro. Jednak nie jest to jedyna drużyna, która chce Ferrana. Według doniesień portalu „E-Noticies” Napoli miało złożyć jeszcze wyższą ofertę.

Świeżo upieczony mistrz Serie A również myśli o sprowadzeniu 25-latka. Zespół Antonio Conte chce wzmocnić swój skład. Oferta Napoli jest już na stole, a Joan Laporta i Deco dokładnie ją analizują. Mimo wszystko Ferran Torres jest zdecydowany, że nie chce opuszczać Blaugrany, a Hansi Flick ma do niego pełne zaufanie.

