Barcelona chce się pozbyć De Jonga! Tyle trzeba zapłacić

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Frenkie De Jong

Frenkie De Jong na wylocie, Barcelona chce 50-60 mln euro

FC Barcelona ze względu na sytuację finansową nie może zarejestrować Daniego Olmo i Pau Victora. Ich ostatnie starania spotkały się z negatywną odpowiedzią ze strony La Liga oraz Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej (RFEF). Jednym ze sposobów na uniknięcie podobnych sytuacji w przyszłości ma być sprzedaż kilku zawodników, co podreperuje finanse klubu.

“Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

We wtorek rano pisaliśmy o tym, że Barcelona chce się pozbyć Frenkiego De Jonga. Katalończycy mają wręcz błagać pomocnika, żeby odszedł. Poranne informacje z portalu El Nacional uzupełnił Fichajes, który dotarł do wieści ws. wyceny 27-letniego piłkarza.

Ich zdaniem Barcelona jest gotowa sprzedać De Jonga za kwotę rzędu 50-60 milionów euro. Regularne problemy ze zdrowiem wychowanka Ajaksu spowodowały, że w hierarchii pomocników gracz spadł na sam koniec. Wyższe notowania niż on mają Gavi, Pedri, Marc Casado i Fermin Lopez.

Frenkie De Jong w aktualnym sezonie wystąpił jak na razie 14 meczach we wszystkich rozgrywkach. Holender zdobył w nich jedną bramkę i zaliczył asystę. Łącznie na murawie spędził 452 minuty. Kontrakt z Barceloną obowiązuje go do połowy czerwca 2026 roku.

Na ten moment nie wiadomo, gdzie reprezentant Holandii mógłby kontynuować karierę. Natomiast w przeszłości De Jong był mocno wiązany z Manchesterem United. Transferem piłkarza zainteresowane było również Paris Saint-Germain.