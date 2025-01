FC Barcelona błaga gwiazdora, żeby odszedł z klubu. To koniec

DAX Images / Alamy Na zdjęciu: Deco i Joan Laporta

Frenkie De Jong musi odejść. Barcelona prosi go o zgodę

FC Barcelona nadal znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, co zmusza włodarzy do podejmowania radykalnych decyzji. Od dłuższego czasu w mediach pojawia się mnóstwo spekulacji na temat możliwych odejść z klubu. Jednym z najczęściej wymienianych nazwisk jest rzecz jasna Frenkie De Jong, który nie spełnia oczekiwań i na dodatek można na nim zarobić.

WIDEO: “Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Holender od kilkunastu miesięcy musi się mierzyć z licznymi kontuzjami, które skutecznie ograniczają jego czas gry i nie pozwalają na powrót do najwyższej formy. W tej sytuacji piłkarz stał się dość marginalną postacią w drużynie Hansiego Flicka, co dobitnie potwierdzają statystyki. W tym sezonie Frenkie De Jong wystąpił w 14 spotkaniach, przebywając na boisku łącznie przez zaledwie 452 minuty.

W poprzedniej kampanii pomocnik rozegrał 2512 minut i to również jest wynik znacząco poniżej normy. W związku z tym FC Barcelona straciła cierpliwość do Holendra, decydując się na jego sprzedaż. Piłkarz ma kontrakt do 30 czerwca 2026 roku, a więc najbliższe miesiące są ostatnią szansą na zarobek na sprzedaży De Jonga.

Oczywiście zawodnik nie ma obowiązku odejścia, bo ma ważną umowę. Tego bardzo obawia się FC Barcelona, która miała podjąć bardzo bezpośrednie kroki. Jak przekazał portal El Nacional, Deco wprost błaga Frenkiego De Jonga o wyrażenie zgody na transfer.