FC Barcelona i Chelsea wkrótce mogą stoczyć walkę o transfer. Oba zespoły mają ten sam cel. A jest nim Alessandro Bastoni z Interu Mediolan - przekazuje portal sport.fr.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Alessandro Bastoni na oku Barcelony i Chelsea

FC Barcelona nie może sobie pozwolić, aby w tegorocznym letnim okienku transferowym dokonywać wielkich transferów. Klub zmaga się z problemami finansowymi, przez co musi zacisnąć pasa. Joan Laporta ma jednak olbrzymie plany związane z 2026 roku. Otóż wtedy Duma Katalonii będzie mogła szaleć na rynku.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu FC Barcelony przekazuje portal sport.fr. Otóż Duma Katalonii rozważa przeprowadzenie wielkiego wzmocnienia. W kręgu zainteresowań mistrzów Hiszpanii znalazł się Alessandro Bastoni z Interu Mediolan. Blaugrana jednak będzie miała poważnego rywala. Włoski gwiazdor znajduje się również na radarze Chelsea.

Transfer Alessandro Bastoniego nie będzie wcale taki prosty do zrealizowania dla zainteresowanych stron. Inter Mediolan wiąże przyszłość ze swoją gwiazdą i nie będzie wcale ich tak prosto namówić na transfer. Na stole musiałaby pojawić się olbrzymia oferta. Czas pokaże, czy faktycznie Chelsea oraz FC Barcelona powalczą w przyszłości o reprezentanta Italii.

Alessandro Bastoni jest związany z Interem Mediolan od 2017 roku. Jednak dopiero dwa lata później Włoch przebił się do składu Nerazzurrich. Od tego momentu defensor rozegrał 258 spotkań w koszulce czarno-niebieskiej. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie sześć trafień, a także aż 24 asysty.