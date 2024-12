Barcelona chce objawienie Ligue 1. Młoda gwiazda marzy o transferze

Associated Press / Alamy, DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Deco i Hansi Flick

Maghnes Akliouche przykuł uwagę FC Barcelony

FC Barcelona na początku sezonu rywalizowała z AS Monaco w Lidze Mistrzów. Dla zespołu Hansiego Flicka starcie z drużyną z Ligue 1 było pierwszą porażką pod wodzą nowego trenera. Duma Katalonii grając w osłabieniu, przegrała na wyjeździe (1:2). Jednym z najlepszych zawodników na boisku był Maghnes Akliouche, który nie tylko wpisał się na listę strzelców, ale został wybrany piłkarzem meczu.

Znakomita postawa 22-letniego pomocnika już wtedy zwróciła uwagę Katalończyków. Okazuje się, że zainteresowanie Akliouche z miesiąca na miesiąc robi się coraz większe. Według portalu Fichajes utalentowany piłkarz został wpisany na listę życzeń Blaugrany.

Barcelona podziwia u zawodnika przede wszystkim umiejętność kreowania gry oraz wykańczania akcji. Te umiejętności powodują, że wydaje się on atrakcyjnym celem do wzmocnienia rywalizacji w środku pola. Aktualnie zarząd i osoby odpowiedzialne za transfery oceniają możliwość finalizacji transferu Maghnesa Akliouche. Wartość rynkowa młodego gracza według portalu Transfermarkt to 40 milionów euro.

Warto dodać, że Akliouche od dawna jest fanem Barcelony. Mundo Deportivo zauważyło, że w mediach społecznościowych krąży film z przeszłości z udziałem piłkarza. W nim Maghnes Akliouche opowiada, że kiedyś chciałby reprezentować barwy Barcelony. Ponadto zdradził, że jego idolem jest legendarny Leo Messi.

W tym sezonie Akliouche rozegrał 21 spotkań, w których zdobył 4 bramki i zanotował 5 asyst. Jego umowa z AS Monaco wygasa w czerwcu 2028 roku.