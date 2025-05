Barcelona chce nowego bramkarza. Ter Stegen już zdecydował o przyszłości

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Barcelona szuka bramkarza. Ter Stegen podjął decyzję o przyszłości

FC Barcelona jest w trakcie poszukiwań nowego golkipera. W ostatnich dniach media wymieniły kilku kandydatów, którzy mogą zasilić skład Dumy Katalonii jeszcze przed sezonem 2025/2026. Faworytem jest Joan Garcia z Espanyolu, ale ponoć Hansi Flick kontaktował się także z Emiliano Martinezem.

Rozpoczęcie działań w kierunku pozyskania nowego bramkarza to decyzja klubu wynikająca z wątpliwości co do przyszłościowej formy Marca-Andre ter Stegena oraz Wojciecha Szczęsnego. Blaugrana chciałaby mieć w swoich szeregach kogoś, kto zapewni stabilny poziom na przestrzeni całego sezonu.

Te plotki transferowe na pewno nie są zbyt optymistyczne dla Niemca i Polaka. Jednak przede wszystkim może to dotknąć Ter Stegena, ponieważ przed kontuzją był on bezapelacyjnym numerem jeden w bramce Barcelony. Na dodatek media przypomniały sytuację sprzed wielu lat, gdy były gracz Borussii M’Gladbach postawił Dumie Katalonii ultimatum, które zakładało, że będzie on pierwszym wyborem lub odejdzie.

Teraz reakcja Ter Stegena na plotki o dodatkowym rywalu jest zupełnie inna. Według El Nacional niemiecki golkiper nie ma zamiaru odchodzić i jest gotowy na rywalizację. Jednak jednocześnie bramkarz liczy, że klub będzie pamiętał o jego zasługach oraz pozycji w szatni. Na pewno nie zgodzi się na marginalną rolę w składzie.

To raczej nie jest pozytywna wiadomość dla wielu kibiców, którzy domagają się odejścia Ter Stegena. Fani już nie postrzegają go jako niezbędnego zawodnika.