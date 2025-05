Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick postawił na gwiazdę Premier League. To ma być nowy bramkarz

FC Barcelona stoi przed ważną decyzję dotyczącą pozycji bramkarza. Hiszpańskie media sugerują, że Marc-Andre ter Stegen i Wojciech Szczęsny wzbudzają wątpliwości i nie są pewniakami do składu w kolejnym sezonie. W związku z tym Hansi Flick zaczął się rozglądać za nowym nabytkiem, który mógłby rozwiązać obecny problem.

Według katalońskiego serwisu E-Noticies Hansi Flick już wybrał nowego bramkarza, o którego transfer będzie walczyła FC Barcelona. Niemiecki trener postawił na Emiliano Martineza z Aston Villi. Argentyńczyk w minionych latach był uznawany za jednego z najlepszych golkiperów świata, ma ogromne doświadczenie i mógłby stanowić naprawdę silny punkt pierwszego składu Dumy Katalonii.

Jak przekazano, szkoleniowiec FC Barcelony umówił się na spotkanie z Emiliano Martinezem w trakcie urlopu piłkarza. Pomysł ten poparł Joan Laporta, który wcześniej był fanem sprowadzenia Garcii z Espanyolu. Najwidoczniej Flick przekonał prezydenta Blaugrany do swojego kandydata.

Najtrudniejszym momentem dla Barcy mogą być bezpośrednie negocjacje z Aston Villą. Sam piłkarz wyraził chęć przenosin do Katalonii, ale klub Premier League zapewne nie puści go za niską cenę przy kontrakcie do 2029 roku. 32-letni Argentyńczyk jest wyceniany przez Transfermarkt na 25 milionów euro.