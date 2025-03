Barcelona chce kupić nowego napastnika. Obserwuje hiszpański talent

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Samu Aghehowa na celowniku Barcelony

FC Barcelona dołączyła do wyścigu o pozyskanie Samu Aghehowa z FC Porto. 20-letni Hiszpan znajduje się również na radarze Arsenalu oraz Chelsea. W zeszłym roku przeniósł się do portugalskiego klubu z Atletico Madryt i od razu zrobił ogromne wrażenie. W bieżącym sezonie strzelił już 20 goli oraz zanotował trzy asysty w 32 występach, tym potwierdza swoje ogromne umiejętności.

Przenosiny do Premier League wydają się jednym z najbardziej prawdopodobnych kierunków dla utalentowanego napastnika. Jednak Barcelona również zamierza stoczyć walkę, widząc w nim idealnego kandydata na następcę Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski nie zamierza odchodzić z Camp Nou, ale Hansi Flick już rozgląda się za nowymi napastnikami.

Kataloński gigant jest przekonany, że oferta w wysokości 60 milionów euro powinna wystarczyć, aby przekonać Porto do sprzedaży utalentowanego napastnika. Biorąc pod uwagę potencjał młodego Hiszpana, kwota może okazać się prawdziwą okazją na rynku transferowym. Aghehowa rozpoczynał swoją karierę w Granadzie, a potem trafił do Rojiblancos. Co ciekawe, latem ubiegłego roku był o krok od transferu do Chelsea, jednak nie sfinalizowano przeprowadzki.