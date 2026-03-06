Barcelona chce gwiazdę Manchesteru City. To byłby głośny transfer

FC Barcelona planuje latem wzmocnić linię defensywy doświadczonym zawodnikiem. Kataloński dziennik "Sport" donosi, że na celowniku mistrzów Hiszpanii cały czas znajduje się Nathan Ake z Manchesteru City.

Nathan Ake w orbicie zainteresowań Barcelony

FC Barcelona po zwycięstwach nad Levante (3:0) i Villarrealem (4:1) wypracowała sobie czteropunktową przewagę nad drugim w tabeli Realem Madryt. W marcu katalońskich piłkarzy czeka jednak wymagający dwumecz z Newcastle United w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Na Camp Nou trwają również poszukiwania środkowego obrońcy. W klubie poważnie rozważana jest kandydatura Nathana Ake, który obecnie występuje w Manchesterze City. Jak podaje dziennik „Sport”, 31-latek jest postrzegany jako poważny kandydat do wzmocnienia defensywy Barcelony. Profil zawodnika odpowiada zarówno dyrektorowi sportowemu Deco, jak i trenerowi Hansiemu Flickowi.

Priorytetem katalońskiego klubu jest pozyskanie lewonożnego stopera. Ake w ostatnich latach wypracował sobie solidną markę w Premier League, przede wszystkim dzięki wszechstronności. Holender może występować zarówno jako środkowy obrońca w systemie z trójką lub czwórką defensorów, jak i jako lewy obrońca.

Kontrakt Ake z Manchesterem City obowiązuje do czerwca 2027 roku, co oznacza, że ewentualny transfer wymagałby poważnych negocjacji. 57-krotny reprezentant Holandii w bieżącym sezonie rozegrał 24 mecze we wszystkich rozgrywkach. Według serwisu Transfermarkt.de wartość zawodnika szacowana jest na 18 mln euro. Ake od 2011 roku jest związany tylko z angielskimi drużynami. Przed transferem na Etihad Stadium reprezentował barwy Chelsea, Reading, Watfordu i Bournemouth.

