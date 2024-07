Barcelona walczy o powrót Cancelo. Man City pozostaje nieugięty

Joao Cancelo, po zakończeniu wypożyczenia w FC Barcelonaie, wrócił do Manchester City. Mimo to, Blaugrana ciężko pracuje, aby ponownie wypożyczyć portugalskiego obrońcę, a sam zawodnik wyraził chęć powrotu do katalońskiego klubu.

DAX Images / Alamy Na zdjęciu: Joao Cancelo

Barcelona trudzi się, by ponownie wypożyczyć Cancelo

Jednak powrót Joao Cancelo do Barcelony może być trudny do zrealizowania. Manchester City ma inne plany względem prawego obrońcy. Zgodnie z doniesieniami “Sportu”, klub z Premier League poinformował już Dumę Katalonii, że nie jest zainteresowany przedłużeniem wypożyczenia w przypadku Portugalczyka. Dla City priorytetem jest sprzedaż zawodnika tego lata, aby definitywnie zerwać więź z graczem, który nie znajduje się w planach Pepa Guardioli.

Manchester City rozważa obecnie dwie oferty z Arabii Saudyjskiej za Joao Cancelo, chociaż na razie nie mają zgody samego zawodnika na transfer. Barcelona natomiast jasno zakomunikowała, że chciałaby zatrzymać go na kolejne wypożyczenie z opcją wykupu na koniec sezonu. Manchester City jednak stanowczo odrzucił tę propozycję, a wszystko wskazuje na to, że nie zmieni swojej decyzji w najbliższych tygodniach.

W obliczu niechęci Manchesteru City do dalszego wypożyczenia, kluczowa będzie postawa samego Cancelo. Tak jak to było latem ubiegłego roku, reprezentant Portugalii musi stanowczo nalegać na transfer do Barcelony i odrzucać inne propozycje. Takie działania mogą zmusić Obywateli do ustępstw i zgody na wypożyczenie.

Dyrektor sportowy Blaugrany, Deco, spotkał się kilka dni temu z agentem Jorge Mendesem, aby omówić sytuację Cancelo oraz Joao Felixa. Jak na razie, obie transakcje nie będą proste do zrealizowania.

