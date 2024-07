Wisła Kraków szuka kolejnych wzmocnień. Na radarze były piłkarz Lecha i ŁKS-u

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły

Dani Ramirez na liście życzeń Wisły Kraków

Wisła Kraków przygotowuje się do kolejnego sezonu, w którym będzie walczyła o powrót do PKO Ekstraklasy. Tym razem sukces Białej Gwieździe ma zapewnić nowy szkoleniowiec, którym został Kazimierz Moskal. Krakowski klub pilnie poszukuje też kolejnych wzmocnień. Niedawno nowym piłkarzem Wisły został Giannis Kiakos, ale to nie koniec działań na rynku transferowy, bowiem na radarze krakowian znalazł się bardzo ciekawy zawodnik.

Według Tomasza Włodarczyka z serwisu “Meczyki.pl”, Wisła Kraków jest zainteresowana sprowadzeniem Daniego Ramireza, który od 1 lipca jest wolnym zawodnikiem. Hiszpan w poprzednim sezonie występował w barwach ŁKS-u Łódź, a na ekstraklasowych boiskach wystąpił w 32 spotkaniach, w których zdobył dziewięć goli i zaliczył dwie asysty. Wcześniej dał się też poznać z dobrej strony w czasie występów w Lechu Poznań.

Warto też dodać, że Dani Ramirez i Kazimierz Moskal przed laty współpracowali ze sobą w ŁKS-ie Łódź. Obaj dobrze się znają, a to może pomóc w transferze Hiszpana do Wisły Kraków.

Wisła Kraków nowy sezon rozpocznie już 11 lipca meczem z KF Llapi w II rundzie eliminacji Ligi Europy. Biała Gwiazda z pewnością do tego czasie chciałaby mieć skompletowaną kadrę drużyny, a Dani Ramirez wydaje się być bardzo ciekawym wzmocnieniem.

