Czerwiec ma się już ku końcowi, a my wciąż nie wiemy, gdzie w przyszłym sezonie zagra Gareth Bale. Walijczyka łączono z przenosinami do Getafe jednak pogłoski te zostały zdementowane przez jego agenta. W środę Glen Williams przekazał, że napastnik prowadzi rozmowy z Cardiff City.

Gareth Bale nie przedłużył wygasającego wraz z końcem czerwca kontraktu z Realem Madryt

Walijczyk obecnie szuka nowego pracodawcy, a jego agent zaoferował go wielu zespołom

Bale widziany był w Walii, co wzmogło plotki łączące go z przenosinami do Cardiff

Walijczyk przed okazją reprezentowania klubu z ojczyzny

Wraz z końcem sezonu 2021/22 Gareth Bale pożegnał się z Realem Madryt po dziewięciu latach. Pod koniec swojej przygody z Królewskimi piłkarz mocno spadł w hierarchii i większość kampanii spędził na ławce rezerwowych. Złośliwi kibice wskazywali, że dla Walijczyka dużo istotniejsza jest gra w golfa aniżeli w piłkę nożną, a większość jego rzekomych urazów jest zmyślona.

Na początku czerwca hiszpańskie media podawały, że 32-latek został zaoferowany wielu klubom, w tym Getafe. Zaprzeczył temu jednak jego agent. Pojawiały się też plotki łączące go z transferem do Cardiff, gdzie mógłby cieszyć się grą we własnej ojczyźnie. W środę Bale widziany był stolicy Walii, jednak jego wizyta miał charakter czysto towarzyski. Innego zdania jest dziennikarz Glen Williams, który twierdzi, że były piłkarz Realu Madryt w trakcie pobytu miał kontaktować się z Cardiff i rozmawiać na temat potencjalnego transferu.

Na ten moment nieznana jest jeszcze decyzja piłkarza, ale są podstawy ku temu by sądzić, że może on przenieść się do Walii. Byłaby to dla niego okazja do reprezentowania klubu ze swojej ojczyzny, czego w seniorskiej karierze nie miał jeszcze okazji doświadczyć.

