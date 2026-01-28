Chelsea pozbędzie się niechcianego stopera? Jest zainteresowanie z Włoch

Axel Disasi jest głębokim rezerwowym w Chelsea. Londyński klub chce pozbyć się 27-letniego stopera, którym zainteresowała się Fiorentina - podaje Gianluca Di Marzio.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Axel Disasi

Axel Disasi przymierzany do Fiorentiny

Axel Disasi został skreślony przez Chelsea, o czym najlepiej świadczy fakt, że nie rozegrał ani jednego meczu w obecnym sezonie. 27-letni Francuz nie był ulubieńcem Enzo Mareski, a nowy trener ekipy The Blues – Liam Rosenior – również woli stawiać na innych zawodników.

W efekcie doświadczony obrońca otrzymał wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu, a jego przyszłość w Londynie wydaje się przesądzona. Wszystko wskazuje na to, iż Disasi zmieni otoczenie jeszcze w trwającym styczniowym okienku transferowym, licząc na odbudowanie formy oraz powrót do regularnej gry w barwach innej europejskiej drużyny.

Jak informuje w mediach społecznościowych Gianluca Di Marzio, defensor znajdujący się na wylocie ze Stamford Bridge może obrać kierunek na Włochy. Chrapkę na jego pozyskanie ma bowiem walcząca o utrzymanie ACF Fiorentina, która poważnie rozważa wypożyczenie stopera, widząc w nim wzmocnienie obrony na kluczowe mecze w Serie A.

Axel Disasi trafił do Chelsea w 2023 roku z AS Monaco za 45 milionów euro. Drugą część poprzedniej kampanii spędził czasowo w Aston Villi, gdzie wystąpił w 10 spotkaniach. W koszulce zespołu The Blues rozegrał łącznie 61 meczów, zdobył pięć bramek i zaliczył dwie asysty. Jego wartość rynkowa według portalu „Transfermarkt” wynosi 15 milionów euro.

Kontrakt stopera obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, jednak wszystko wskazuje na to, że nie zostanie wypełniony do końca, a rozdział Axela Disasiego w Chelsea dobiega końca.