Pressfocus Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni

Według Tuttosport, Chelsea oficjalnie zaoferowała Monaco aż 60 mln za Aureliena Tchouameniego. Francuz bryluje na boiskach Ligue 1, przez co przyciągnął uwagę największych marek w Europie.

Aurelien Tchouameni znalazł się na liście życzeń europejskich gigantów

O usługi 21-latka dotychczas zabiegał Juventus i ekipy z Premier League

Tymczasem Chelsea zaoferowała AS Monaco aż 60 mln euro za francuskiego pomocnika

Aurelien Tchouameni trafi do Chelsea?

Aurelien Tchouameni jest wychowankiem Bordeaux. W środku sezonu 2019/20 dołączył do AS Monaco za 18 mln euro. Pomimo młodego wieku, z marszu wywalczył miejsce w wyjściowym składzie, aby później stać się kluczową postacią w drugiej linii pod dowództwem Niko Kovaca.

Tymczasem we wrześniu tego roku zadebiutował w reprezentacji Francji. W dodatku Paul Pogba w jednym z pomeczowych wywiadów stwierdził nawet, że Tchouameni posiada zadatki na gwiazdę futbolu, czyli też tylko kwestią czasu jest transfer do jednego z gigantów europejskiej piłki.

Dotychczas największe zainteresowanie budził wśród Juventusu i ekip z Premier League. Jednak Stara Dama odpadła z wyścigu, po tym jak Chelsea oficjalnie zaoferowała AS Monaco 60 mln euro za ich pomocnika. Bianconeri próbowali przekonać Francuza do zmiany barw za 40 mln euro. Z tego też względu nie będą już starać się o jego usługi, ponieważ jest to kwota, która przekracza obecne możliwości klubu z Turynu.

W takiej sytuacji Chelsea ma największe szanse na pozyskanie Tchouameniego. Piłkarz był już wcześniej obserwowany przez zespół ze Stamford Bridge, lecz latem do kadry Thomasa Tuchela dołączył Saul Niguez. Hiszpan wciąż nie może odnaleźć optymalnej formy, więc tylko kwestią czasu jest, kiedy wróci do Madrytu.

Trzeba jednak pamiętać jeszcze o Liverpoolu czy Manchesterze United. Obie drużyny też chętnie widziałyby reprezentanta Trójkolorowych u siebie. Co więcej, także mogą sobie pozwolić na zaoferowanie Monaco olbrzymich pieniędzy. W takiej sytuacji przeprowadzka do Londynu to jeszcze nic pewnego. Kwestia transferu może rozstrzygnąć się nawet zimą, gdyż wartość 21-latka sukcesywnie wzrasta.

