Hitowa wymiana na linii Man City – Chelsea już zimą?

Zdaniem Samuela Marsdena z ESPN, zimą może dojść do hitowej wymiany pomiędzy Manchesterem City i Chelsea. Dziennikarz uważa, że Thomas Tuchel spróbuje sprowadzić Raheema Sterlinga do Londynu, a w zamian na Etihad trafiliby Timo Werner i Hakim Ziyech.

Raheem Sterling przyznał otwarcie, że chciałby podjąć się nowego wyzwania

Natomiast Thomas Tuchel nie może zagwarantować pewnego miejsca w składzie Wernerowi czy Ziyechowi

Dlatego też istnieje szansa na wymianę zawodników pomiędzy Man City i Chelsea już z zimowym okienku

Raheem Sterling szuka ucieczki z Manchesteru

O tym, że współpraca Raheema Sterlinga z Josepem Guardiolą nie należy do najlepszych mówi się już od dawna. Anglik po zakończonym Euro 2020 próbował przekonać Manchester City do wydania zgody na transfer. Zrobił to jednak zbyt późno, przez co nie otrzymał latem zielonego światła na zmianę pracodawcy.

Pomimo zostania na starych śmieciach, atakujący nie zbyt dobrze odnajduje się w układance Hiszpana. Dotychczas wystąpił w 16 spotkaniach, notując w nich zaledwie trzy gole i dwie asysty. Co ciekawe, w wyjściowym składzie wystąpił pięć razy. Dla gracza z takim potencjałem nie jest to satysfakcjonująca liczba występów, a także statystyk, które osiąga w tegorocznej kampanii.

Timo Werner stracił miejsce w składzie, Hakim Ziyech uznanie w oczach trenera

Timo Werner i Hakim Ziyech również nie są w najlepszych stosunkach z Thomasem Tuchelem. Napastnik został zepchnięty na boczny tor, po tym jak do Chelsea dołączył Romelu Lukaku. Belg z marszu wszedł do pierwszego składu, automatycznie wyrzucając z niego Wernera.

Natomiast szkoleniowiec The Blues nie darzy zbyt dużą sympatią Ziyecha. Podobno uważa nawet, że Marokańczyk nie przykłada się na treningach, dlatego też dostaje mało szans na grę. Piłkarz nie tak wyobrażał sobie przygodę w Premier League, więc jest skłonny zmienić barwy już zimą.

Wymiana pomiędzy Man City i Chelsea zadowoli wszystkich niezadowolonych?

Samuel Marsden z ESPN doszedł do interesujących wieści. Według dziennikarza istnieje duża szansa, że Man City i Chelsea wymienią się zawodnikami. Na ten moment londyńczycy wysłali list do Obywateli, w którym oferują wyżej wspomnianych zawodników za Raheema Sterlinga.

Z racji, że Manchester City cierpi na brak klasycznej dziewiątki, ten pomysł wydaje się całkiem dobrym posunięciem. Włodarze z Etihad oferowali do niedawna Spurs olbrzymie pieniądze za Kane’a. Temat jednak ucichł, ponieważ Koguty z uporem maniaka odrzucały każdą ofertę za swojego kapitana. Dodatkowo Robert Lewandowski też nigdzie się nie wybiera, z kolei agent Polaka namawia Bayern do negocjacji nad nową umową dla 33-latka.

W takiej sytuacji oba angielskie zespoły tylko mogłoby zyskać. Zimowe okienko startuje w styczniu, przez co dopiero bliżej nowego roku można będzie stwierdzić czy te informacje znajdą potwierdzenie w rzeczywistości.

