Źródło: The Athletic / Football Espana

Źródło: The Athletic / Football Espana

Chelsea jest zdesperowana, by latem pozbyć się z listy płac Pierre’a-Emericka Aubameyanga. Tę sytuację spróbuje wykorzystać FC Barcelona, która musi znaleźć idealnego dublera dla Roberta Lewandowskiego, którego obecnie brakuje w kadrze.

PressFocus Na zdjęciu: Pierre-Emerick Aubameyang

Chelsea chce oddać latem Aubameyanga za darmo, choć jego umowa obowiązuje do 2024 roku

Gabończyk ma świetne relacje z FC Barceloną. Niedawno świętował z drużyną zwycięstwo po meczu z Realem Madryt

Duma Katalonii może skorzystać z tej okazji i ponownie sprowadzić za darmo napastnika, którego przed rokiem sprzedała za 12 milionów euro

Aubameyang coraz bliżej powrotu do Barcelony

Przed Chelsea niezwykle skomplikowane lato. Wydanie niemal 700 milionów euro w rok nie dało tego, czego Todd Boehly się spodziewał. Wręcz przeciwnie, The Blues nie tylko nie walczą o trofea, ale i na 99 procent nie zdołają awansować do europejskich pucharów. Klub musi zatem urządzić wyprzedaż.

Przed rokiem londyńczycy sprowadzili Pierre’a-Emericka Aubameyanga po jego dobrej rundzie wiosennej w Barcelonie. Zapłacili za niego 12 milionów euro, ale Gabończyk nie odnalazł się na Stamford Bridge. Pełni głównie rolę głębokiego rezerwowego, a w ostatnich derbach z Arsenalem otrzymał “wędkę” w przerwie. The Athletic donosi, że Chelsea jest gotowa oddać 33-latka za darmo, choć jego umowa obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku.

Tę sytuację może wykorzystać właśnie FC Barcelona. Klub marzy o Vitorze Roque, ale skomplikowana sytuacja finansowa klubu w połączeniu z licznymi wzmocnieniami innych pozycji mogą sprawić, że Blaugrana ponownie spojrzy w stronę rozwiązań niskobudżetowych. Sam Gabończyk pozostaje w świetnych relacjach z byłym zespołem. Niedawno świętował z Dumą Katalonii zwycięstwo nad Realem Madryt w szatni, co zresztą nie spodobało się w Londynie. Po ewentualnym powrocie do Hiszpanii, napastnik miałby pełnić rolę rezerwowego dla Roberta Lewandowskiego. Obecnie w kadrze liderów La Ligi nie ma ani jednego zawodnika, mogącego w pełni przejąć to zadanie.

Aubameyang wystąpił w tym sezonie w 22 meczach dla The Blues. Zanotował w nich trzy bramki i asystę.

Zobacz też: Griezmann bohaterem Atletico. “Byłem zły za brak nagrody dla MVP kwietnia”.

Espanyol FC Barcelona 6.50 4.50 1.51 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 maja 2023 08:52 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin