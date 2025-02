Atletico zainteresowane gwiazdą Benfiki. To wychowanek Realu Madryt

Atletico Madryt obserwuje gwiazdę Benfiki, Alvaro Carrerasa - podaje El Nacional. To 21-letni hiszpański lewy obrońca, który w bieżącym sezonie zdobył 3 bramki i 5 asyst w 36 meczach.

Sipa US / Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone i zawodnicy Benfiki

Wychowanek Realu Madryt i Manchesteru United może przejść do Atletico

Diego Simeone pracuje nad wzmocnieniami przed kolejnym sezonem. Argentyński trener chciałby sprowadzić kogoś na lewą obronę. Dlatego poprosił zarząd Atletico Madryt o sprowadzenie nowego lewego wahadłowego. Priorytetem Los Colchoneros ma być Alvaro Carreras, młody Hiszpan z Benfiki.

21-letni Carreras to jedno z odkryć tego sezonu ligi portugalskiej. Wychowanek Realu Madryt przeniósł się do Manchesteru United w 2020 roku, a po kilku wypożyczeniach trafił do Benfiki za 6 milionów euro latem ubiegłego roku. W sezonie 2024/2025 rozegrał już 36 meczów, zdobywając 3 gole i notując 5 asyst.

Atletico szuka lewego obrońcy, który dobrze odnajdzie się w systemie Simeone. Carreras to zawodnik, który potrafi weprzeć ofensywę, ale wykazuje się także odpowiedzialnością w defensywie. W Benfice Hiszpan stopniowo wywalczył miejsce w pierwszym składzie i obecnie regularnie występuje w drużynie walczącej o mistrzostwo Portugalii.

Pozyskanie Carrerasa nie będzie łatwe, ale Atletico liczy, że uda się dojść do porozumienia z Benfiką. Klub z Lizbony będzie oczekiwał kwoty wyższej niż 6 milionów euro, które zapłacił Manchesterowi United, ale nie wyklucza sprzedaży, jeśli oferta będzie satysfakcjonująca. Obecnie przez portal Transfermarkt jest wyceniany na 18 milionów euro.

Atletico już podjęło pierwsze kroki, by sprawdzić możliwość transferu, a w najbliższych tygodniach można spodziewać się konkretnych ruchów.

