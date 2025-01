Atletico sfinalizuje głośny transfer? Arsenal jest gotowy na sprzedaż

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Zinczenko ma opuścić Arsenal. Zainteresowane Atletico

Ołeksandr Zinczenko trafił do Arsenalu w 2022 roku. Wówczas Kanonierzy zapłacili Manchesterowi City 35 milionów euro, co wydawało się naprawdę rozsądnym posunięciem. Jednak późniejsze poczynania Ukraińca na Emirates Stadium mogły nieco rozczarować kibiców oraz włodarzy. Znaczący wpływ na to miały liczne kontuzje, przez które zawodnik opuścił łącznie około 40 spotkań.

W tym sezonie Mikel Arteta korzystał z Zinczenki sporadycznie, traktując defensora jako opcję rezerwową. Właśnie dlatego niebawem ma dojść do transferu 28-latka, który chciałby spróbować odbudować dawną formę w nowym otoczeniu.

Z niedawnych doniesień portalu CaughtOffside wynika, że zainteresowanie pozyskaniem Zinczenki wyraziły dwa kluby. Mianowicie chodzi o Borussię Dortmund oraz Atletico Madryt. Jednak teraz w grze mieli pozostać tylko Los Colchoneros, którym zależy na wzmocnieniu lewej flanki. Aktualnie Diego Simeone może wystawiać na tej pozycji Reinildo i Javiego Galana.

Atletico wciąż jest w grze o wszystkie trofea, dlatego Simeone chciałby mieć więcej opcji na kluczowe momenty sezonu. Szerokość kadry ma kolosalne znaczenie w dysponowaniu siłami zespołu.