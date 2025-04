Atletico ściągnie piłkarza z egzotycznej ligi? Simeone poprosił o transfer

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Atletico Madryt obserwuje Felipe Loyolę

Felipe Loyola jest jednym z najgłośniejszych nazwisk w południowoamerykańskim futbolu w ostatnich tygodniach Ten 24-letni chilijski pomocnik, występujący obecnie w Independiente przyciągnął uwagę europejskich klubów, m.in. Atletico Madryt. Zespół prowadzony przez Diego Simeone na jego prośbę wyraził zainteresowanie pozyskaniem zawodnika.

Loyola imponuje w obecnym sezonie dzięki świetnej kondycji fizycznej i rozsądnemu rozgrywaniu piłki. To wszechstronny zawodnik, który w środku pola może pełnić różne role w zależności od potrzeb zespołu, co nie umknęło uwadze działaczy z Metropolitano. Miało już dojść nawet do pierwszych rozmów pomiędzy klubami.

Wydaje się, że Europa będzie kolejnym krokiem w karierze Loyoli, którego od miesięcy obserwują skauci z różnych lig. Piłkarz jest ceniony nie tylko ze względów czysto sportowych, ale także za silną osobowość i waleczność.

Władze Independiente zdają sobie sprawę, że zatrzymanie Loyoli po zakończeniu sezonu będzie niezwykle trudne. Choć wciąż jest związany kontraktem z klubem do 2028 roku, pojawia się coraz większe zainteresowanie z Europy.

W tym sezonie Loyola występuje najczęściej na pozycji defensywnego pomocnika. W 13 meczach strzelił trzy bramki i zanotował dwie asysty.

